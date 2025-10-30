Estorsioni e minacce al noleggiatore di auto | scatta un secondo arresto

Un altro arresto è scattato a Latina nell'ambito di un'indagine legata a una tentata estorsione e ad atti persecutori, che nei primi giorni del mese di ottobre aveva già portato all'arresto di un 20enne, Mattia Spinelli.In carcere è finito, all'alba di oggi, 30 ottobre, 35enne, già noto per i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

