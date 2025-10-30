Estorsioni e attentato dinamitardo per intimidire gli imprenditori 36enne arrestato ad Andria

Arrestato ad Andria un 36enne accusato di estorsioni e attentato dinamitardo ai danni di 10 imprenditori locali tra giugno e agosto 2023. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Estorsioni e attentato dinamitardo per intimidire gli imprenditori, 36enne arrestato ad Andria

