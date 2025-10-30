Estorsione ad automobilista arresti domiciliari con braccialetto elettronico per 29enne

Poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino hanno tratto in arresto, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, un pregiudicato ventinovenne del posto che perpetrava un’estorsione in danno di un automobilista. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

