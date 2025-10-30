Este da brividi la città dei fantasmi tutto il programma della manifestazione

30 ott 2025

La magia, il mistero e la fantasia tornano ad animare il cuore di Este: venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre il centro storico si trasformerà in una vera e propria città dei fantasmi. Tra spettacoli, luci tremolanti, artisti di strada e atmosfere incantate, l’appuntamento promette due giornate. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

