Estate in balìa del meteo Bilancio in linea col 2024 Calano i turisti italiani
Il primo dato certo, che accomuna tutta la costa, è che la Versilia è sempre più metereopatica. Basta una giornata di sole o di pioggia per cambiare l'esito della giornata in spiaggia e condizionare l'intero settore, incluso l'indotto. Abbastanza banale e scontato, diranno i lettori, se non fosse che l'intera stagione estiva appena conclusa ha risentito di una girandola di cambiamenti che ha messo a dura prova previsioni e portafogli, oltre a stravolgere i clichè sui mesi che vanno da maggio a ottobre. L'altro dato, altrettanto comune alle quattro località costiere versiliesi, è quello che ha visto crollare le presenze di turisti italiani e risalire gli stranieri, in una sorta di saliscendi che ha comunque consentito di mantenere il bilancio conclusivo piuttosto in linea con quello della stagione estiva 2024.
