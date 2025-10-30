Esposizione L’Arte di Accogliere Storie di affido adozione e speranza
Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 18.00, presso l'Aula Magna del Museo di Storia Naturale di Milano, in Corso Venezia, 55, si terrà l'inaugurazione dell'esposizione fotografica "L'Arte di Accogliere. Storie di affido, adozione e speranza", che aprirà al pubblico dal 1 al 16 novembre. Questa mostra
