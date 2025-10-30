Esposito Cagliari contro il Sassuolo la grande occasione per l’attaccante dei sardi | Pisacane da lui si aspetta una cosa Le ultime

Calcionews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esposito Cagliari: occasione di rilancio per l’attaccante contro il Sassuolo. Il giocatore deve ritrovarsi dopo un momento non facile. Alle 18:30 all’Unipol Domus andrà in scena una partita che può pesare tantissimo nella corsa salvezza: Cagliari-Sassuolo, valida per la nona giornata di Serie A 20252026. La squadra di Fabio Pisacane è chiamata a dare continuità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

esposito cagliari contro il sassuolo la grande occasione per l8217attaccante dei sardi pisacane da lui si aspetta una cosa le ultime

© Calcionews24.com - Esposito Cagliari, contro il Sassuolo la grande occasione per l’attaccante dei sardi: Pisacane da lui si aspetta una cosa. Le ultime

Scopri altri approfondimenti

esposito cagliari contro sassuoloCagliari Sassuolo, l’attaccante Esposito a secco di gol da troppo tempo! Si conta su di lui stasera - Il pubblico rossoblù confida in lui: il punto Alle ore 18:30 all’Unipol Domus andrà in scena la sfida tra Cagl ... Scrive cagliarinews24.com

esposito cagliari contro sassuoloCagliari-Sassuolo: diretta live e risultato in tempo reale - Sassuolo di giovedì 30 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Segnala calciomagazine.net

esposito cagliari contro sassuoloCagliari-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari - 30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Esposito Cagliari Contro Sassuolo