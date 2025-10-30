esports cancellate le olimpiadi previste in arabia saudita nel 2027

Svanisce, almeno per il momento, il sogno delle Olimpiadi degli eSports, annunciate a luglio 2024, che si sarebbero dovute disputare in Arabia Saudita, e programmate dapprima nel 2025 e poi spostate al 2027: la cancellazione dell’evento è stato annunciato dal CIO. Il Comitato Olimpico Internazionale ed il Regno dell’Arabia Saudita, come si legge nella nota stampa rilasciata per annunciare la cancellazione dell’evento, “ hanno concordato di comune accordo di porre fine alla loro cooperazione nell’ambito delle Olimpiadi di eSports “. L’iniziale accordo con l’Arabia Saudita era di 12 anni e prevedeva dunque tre edizioni dei Giochi di eSports, ma ora il CIO ha annunciato di voler instaurare “ un nuovo modello di partnership “, e per questo motivo vuole “ adottare un nuovo approccio “, mantenendo dunque la volontà di organizzare in futuro la manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

