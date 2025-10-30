eSports cancellate le Olimpiadi previste in Arabia Saudita nel 2027
Svanisce, almeno per il momento, il sogno delle Olimpiadi degli eSports, annunciate a luglio 2024, che si sarebbero dovute disputare in Arabia Saudita, e programmate dapprima nel 2025 e poi spostate al 2027: la cancellazione dell’evento è stato annunciato dal CIO. Il Comitato Olimpico Internazionale ed il Regno dell’Arabia Saudita, come si legge nella nota stampa rilasciata per annunciare la cancellazione dell’evento, “ hanno concordato di comune accordo di porre fine alla loro cooperazione nell’ambito delle Olimpiadi di eSports “. L’iniziale accordo con l’Arabia Saudita era di 12 anni e prevedeva dunque tre edizioni dei Giochi di eSports, ma ora il CIO ha annunciato di voler instaurare “ un nuovo modello di partnership “, e per questo motivo vuole “ adottare un nuovo approccio “, mantenendo dunque la volontà di organizzare in futuro la manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
EA ha inviato avvisi ai giocatori di Battlefield 6: alcune mappe ispirate a COD nella modalità Portal sono state bloccate o cancellate. https://gametimers.it/battlefield-6-ea-starebbe-bloccando-le-mappe-ispirate-a-cod-nella-modalita-portal/ #Battlefield6 #EA # - facebook.com Vai su Facebook