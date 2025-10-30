Esplosione in via dei Gordiani partiti i lavori per ricostruire la scuola distrutta
Sono iniziati i lavori di riqualificazione della scuola “Romolo Balzani” di via dei Gordiani, gravemente danneggiata dall’esplosione dello scorso 4 luglio.Via ai primi interventiIn questa fase è in corso l’allestimento del cantiere per svolgere le operazioni necessarie all’avvio delle lavorazioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
