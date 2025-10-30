Esplosione fabbrica fuochi chiesti 20 anni per due imputati
Tempo di lettura: 2 minuti I pm Stella Castaldo e Vincenzo Toscano hanno chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per due degli imputati, Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo, nel processo con rito abbreviato per l’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio avvenuta a novembre dello scorso anno ad Ercolano, in provincia di Napoli, e nella quale morirono tre giovani, uno dei quali Samuel, al primo giorno di lavoro. Triplice omicidio volontario con dolo eventuale, caporalato, detenzione e fabbricazione di esplosivi, violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro le ipotesi accusatorie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
