Esplosione fabbrica abusiva di fuochi d' artificio | chiesti 20 anni per due imputati Sono accusati di triplice omicidio

Napoli, 30 ottobre 2025 – Una condanna a 20 anni di reclusione per Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, due dei tre imputati per l' esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio di Ercolano, in cui morirono tre giovani, uno dei quali, Samuel, al suo primo giorno di lavoro. È la richiesta avanzata dai pm Stella Castaldo e Vincenzo Toscano durante il processo con rito abbreviato per stabilire le responsabilità nella tragedia che si è consumata a novembre del 2024 nel Napoletano. I pm hanno chiesto 4 anni per un terzo imputato, Raffaele Boccia, accusato di concorso in fabbricazione abusiva di materiale esplodente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: chiesti 20 anni per due imputati. Sono accusati di triplice omicidio

