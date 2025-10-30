Esplosione della fabbrica di fuochi d' artificio a Ercolano | chiesti 20 anni per due imputati

I pm Stella Castaldo e Vincenzo Toscano hanno chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per due degli imputati, Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, nel processo con rito abbreviato per l'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio avvenuta a novembre dello scorso anno a Ercolano e nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

