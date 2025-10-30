Esplorare 2025 a Molfetta in scena La quinta stanza

Venerdì 31 ottobre, alle 21, alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, prosegue la settima edizione di «Esplorare 2025», la rassegna di danza organizzata dalla Compagnia AltraDanza con la direzione artistica di Domenico Iannone. In scena la coreografia «La Quinta Stanza», progetto ideato da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

