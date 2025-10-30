Esonero Pioli la Fiorentina ha deciso | contro il Lecce l’ultima spiaggia Già pronto il sostituto E sarebbe in bilico anche Pradè Tutti i dettagli!

Calcionews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Pioli, la Fiorentina ha preso una decisione: il futuro del tecnico appeso a un filo. Attenzione anche alla posizione di Daniele Pradè. Le ultime. L’esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina sembra ormai sempre più vicino. L’allenatore emiliano, tornato sulla panchina viola tra grandi speranze e rinnovato entusiasmo, non è riuscito a imprimere la svolta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

esonero pioli la fiorentina ha deciso contro il lecce l8217ultima spiaggia gi224 pronto il sostituto e sarebbe in bilico anche prad232 tutti i dettagli

© Calcionews24.com - Esonero Pioli, la Fiorentina ha deciso: contro il Lecce l’ultima spiaggia. Già pronto il sostituto. E sarebbe in bilico anche Pradè. Tutti i dettagli!

Approfondisci con queste news

esonero pioli fiorentina haEsonero Pioli, la Fiorentina ha deciso: contro il Lecce l’ultima spiaggia. Già pronto il sostituto. E sarebbe in bilico anche Pradè. Tutti i dettagli! - Esonero Pioli, la Fiorentina ha preso una decisione: il futuro del tecnico appeso a un filo. Da calcionews24.com

esonero pioli fiorentina haEsonero Pioli, arriva la decisione della Fiorentina su Stefano. La situazione - La società conferma la fiducia al tecnico nonostante i risultati disastrosi: la svolta deve arrivare subito La situazione in casa Fiorentina è diventata estremamente delicata, forse come mai prima d’o ... Riporta calcionews24.com

esonero pioli fiorentina haFiorentina, esonero Pioli o dimissioni? Il tecnico esce allo scoperto! - 0 contro l'Inter, occhio alla posizione di Pioli in vista dell'immediato futuro. Da fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Esonero Pioli Fiorentina Ha