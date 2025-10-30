Eseguito al Sant' Andrea il primo trapianto al mondo di arteria polmonare con segmento criopreservato
Un intervento che non ha precedenti, eseguito per la prima volta al mondo in un ospedale di Roma. Si tratta del trapianto di arteria polmonare in una paziente over 70 che aveva un voluminoso tumore al polmone. L’operazione è stata effettuata lo scorso 17 luglio all’ospedale Sant’Andrea di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
