Escalation di furti d’auto inseguimento Ladro fugge col passamontagna e la polizia recupera una Lancia rubata
LECCE – Cittadini lamentano l’escalation di furti di auto nella zona di via Adriatica e la polizia intensifica i controlli: parte l’inseguimento di un veicolo sospetto e gli agenti ritrovano uno dei mezzi rubati. Nella notte, gli uomini della sezione volanti della questura hanno individuato una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
