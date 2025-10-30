Esami della patente con ' trucco' a Firenze 4 candidati denunciati per frode | cos' hanno fatto durante il test

Quattro candidati sono stati denunciati a Firenze per frode agli esami patente: scoperti con dispositivi elettronici nascosti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

esami della patente con trucco a firenze 4 candidati denunciati per frode cos hanno fatto durante il test

