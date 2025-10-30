Esami della patente con ' trucco' a Firenze 4 candidati denunciati per frode | cos' hanno fatto durante il test

Quattro candidati sono stati denunciati a Firenze per frode agli esami patente: scoperti con dispositivi elettronici nascosti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esami della patente con 'trucco' a Firenze, 4 candidati denunciati per frode: cos'hanno fatto durante il test

Esami della patente con 'trucco' a Firenze, 4 candidati denunciati per frode: cos'hanno fatto durante il test - Quattro candidati sono stati denunciati a Firenze per frode agli esami patente: scoperti con dispositivi elettronici nascosti. Riporta virgilio.it

Firenze, controlli all’esame per la patente: trovati con cellulare nascosto e auricolare, quattro denunciati - E' quanto ha scoperto il personale della polizia stradale nel corso di un’attività di controllo presso la sede della Motorizzazione ... Scrive 055firenze.it

All'esame per la patente con auricolare e telefonino - FIRENZE: Quattro candidati sorpresi dalla polizia stradale col kit completo per barare ai test sono stati denunciati. toscanamedianews.it scrive