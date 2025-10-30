Errani Paolini possono diventare n1 al mondo alle WTA Finals? Gli scenari e la differenza sostanziale con la Race

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono nuovamente qualificate, a distanza di un anno, al torneo di doppio delle Finals: le azzurre hanno chiuso il WTA Tour 2025 al primo posto nella Race, mentre al momento nel ranking occupano il terzo posto a pari merito. La Race, infatti, si basa sui risultati di ciascuna coppia nell'arco della stagione fino alle Finals, dunque una tennista appare in classifica tante volte quante sono le compagne diverse con cui ha giocato, mentre il ranking si basa sui risultati che ciascun tennista ha ottenuto nelle 52 settimane, indipendentemente dalla compagna con cui ha giocato.

