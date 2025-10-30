Eros Ramazzotti nella villa Bocelli per registrare il nuovo album
Forte dei Marmi, 30 ottobre 2025 – Che la villa dei Bocelli sia un crocevia di star che si alternano nel silenzio e nell’anonimato è cosa risaputa. Ed è sfuggita anche la presenza di uno dei cantanti più noti (e difficili da trovare in Versilia), Eros Ramazzotti che il 21 novembre lancerà il nuovo album ‘ Una storia importante ’ con i suoi brani più celebri in duetto con altri big della canzone. Proprio nello studio di registrazione in casa di Andrea Bocelli è stata realizzata una versione emozionante di “Se bastasse una canzone”, con riprese video di interni ed esterni della villa. Quei giorni di lavoro sono stati raccontati in esclusiva per la prima volta proprio dallo stesso Bocelli che ha pubblicato sul proprio profilo social gli scatti di quelle giornate trascorse con Ramazzotti, tra prove, riprese, ma anche pranzi all’Alpemare e passeggiate lungo la spiaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
