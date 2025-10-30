Eroe cassinate salva un uomo in Toscana | il plauso di Prefetto e sindaco

Un gesto di coraggio e sensibilità ha reso protagonisti due giovani carabinieri, tra cui Andrea Proia, originario di Cassino, che nei giorni scorsi hanno salvato un uomo pronto a lanciarsi dal parapetto dell’autostrada A11 a Ponte Buggianese, in Toscana.Andrea Proia, 24 anni, ha vissuto a Cassino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

