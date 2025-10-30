Erdogan in disaccordo con Merz | A Gaza è genocidio | Nuovi raid sulla Striscia Idf | Colpita minaccia imminente

Oltre 100 palestinesi uccisi, una quarantina sono bambini. Hamas ha annunciato che sono stati ritrovati i resti di altri due ostaggi israeliani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Erdogan in disaccordo con Merz: "A Gaza è genocidio" | Nuovi raid sulla Striscia, Idf: "Colpita minaccia imminente"

Leggi anche questi approfondimenti

Erdogan chiama il Papa, chiede di intervenire sul «degrado morale» delle Olimpiadi e sul caso Hanihye: «Israele minaccia la pace» - Il presidente Recep Tayyp Edogan ha telefonato a Papa Francesco per manifestare la sua preoccupazione su tre distinte questioni chiedendogli sostanzialmente un intervento personale: sui Giochi ... Lo riporta ilmessaggero.it

La first lady turca esorta Melania Trump per i bambini di Gaza: “Scriva a Netanyahu come ha fatto con Putin” - La first lady turca Emine Erdogan ha chiesto alla sua omologa statunitense Melania Trump di riservare ai bambini palestinesi la stessa attenzione riservata a quelli in Ucraina. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Ora è la moglie di Erdogan a scrivere a Melania Trump: «E i bambini di Gaza?». Poi le chiede di fare un appello a Netanyahu - Le first lady abbandonano il consueto ruolo di rappresentanza e tessono la tela della diplomazia nei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Riporta corriere.it