Attimi di apprensione alla scuola elementare Emanuela Loi, nel quartiere Poggiofranco di Bari, dove durante il pranzo è stato rinvenuto un pezzo di materiale ferroso nel piatto di un bambino di terza classe. L’oggetto, simile a una piccola spirale metallica, è finito momentaneamente in bocca al piccolo, che però è riuscito a espellerlo subito, senza riportare ferite o conseguenze. L’episodio si è verificato alla presenza del personale docente e di un rappresentante dei genitori, incaricato del controllo qualità del servizio mensa. Il frammento è stato individuato nella pasta condita servita durante il pasto di mezzogiorno, all’interno del refettorio scolastico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Era lì, nella pasta”. Orrore a mensa in Italia: la terribile scoperta nel piatto dei bambini