Equitazione | i Valkenswaard United vincono a Riyadh e si prendono la Global Champions League 2025
La Global Champions League 2025 va alla formazione di matrice olandese dei Valkenswaard United. E’ questa la notizia che arriva dall’ultima tappa della stagione regolare del contest annuale di salto ostacoli a squadre più prestigioso al mondo. Vincendo la tappa saudita di Riyadh, la line-up che durante l’anno ha visto farne parte anche l’italiano Lorenzo De Luca, si è presa il trofeo annuale, il terzo della storia del team. Nello specifico, in territorio arabo a fare la differenza sono state le prestazioni di Hans Dieter Dreher (Vestmalle des Cotis) e Gilles Thomas (Ermitage Kalone): primo posto con 161. 🔗 Leggi su Oasport.it
