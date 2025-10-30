La Global Champions League 2025 va alla formazione di matrice olandese dei Valkenswaard United. E’ questa la notizia che arriva dall’ultima tappa della stagione regolare del contest annuale di salto ostacoli a squadre più prestigioso al mondo. Vincendo la tappa saudita di Riyadh, la line-up che durante l’anno ha visto farne parte anche l’italiano Lorenzo De Luca, si è presa il trofeo annuale, il terzo della storia del team. Nello specifico, in territorio arabo a fare la differenza sono state le prestazioni di Hans Dieter Dreher (Vestmalle des Cotis) e Gilles Thomas (Ermitage Kalone): primo posto con 161. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: i Valkenswaard United vincono a Riyadh e si prendono la Global Champions League 2025