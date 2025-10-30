Equitazione | Bucci a Lione per preparare Fieracavalli Camilli e Gaudiano a Riyadh

L’arrivo dell’evento di Fieracavalli a Verona, che fa parte del calendario della FEI Jumping World Cup 2025-2026, è sempre più vicino. Domenica 9 novembre infatti, nello scenario della rassegna venete, i migliori binomi del mondo del salto ostacoli si sfideranno sul tracciato italiano per andare a caccia di una vittoria prestigiosa e di punti pesanti per la classifica della competizione. Amazzoni e cavalieri azzurri si stanno preparando sostenendo intanto concorsi in tutto il mondo per arrivare preparati all’appuntamento veronese: Piergiorgio Bucci (Hantano; Kiss Me Fabulesse), ad esempio, sarà di scena a Lione nella seconda tappa della FEI Jumping World Cup, meeting che nel calendario succede all’opening launch di Oslo. 🔗 Leggi su Oasport.it

