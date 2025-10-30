EP 5 | Dracula - L' amore perduto Cinque secondi Il Mostro Warner Bros Discovery in vendita No Other Land torna al cinema

Today.it | 30 ott 2025

Ascolta il podcast Visioni su SpotifyNella puntata di oggi parleremo di Dracula - L'amore perduto, ennesimo adattamento sul racconto del vampiro diretto stavolta da Luc Besson. Di Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea. Infine de Il Mostro, l'attesa serie Netflix. 🔗 Leggi su Today.it

