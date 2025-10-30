Eolico in Valmarecchia Legambiente denuncia l’incoerenza della Regione Emilia-Romagna
Legambiente Emilia-Romagna esprime forte preoccupazione e disappunto per le recenti dichiarazioni dell’assessora regionale Irene Priolo, in risposta a un’interpellanza relativa al progetto eolico “Badia del Vento”, nel comune di Badia Tedalda (AR), approvato dalla Regione Toscana e oggetto di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Regione Emilia-Romagna ha annunciato la propria disponibilità a sostenere il Comune di Casteldelci in un eventuale ricorso al TAR contro l’impianto previsto in Alta Valmarecchia - facebook.com Vai su Facebook
Priolo (Ambiente): "Il nostro 'no' all'eolico è saldo. Sosterremo Casteldelci al Tar" #Casteldelci #Attualita - X Vai su X
Eolico in Valmarecchia. Legambiente: “Dalla Regione sì alla transizione verde, ma dietro la collina” - Romagna esprime forte preoccupazione e disappunto per le recenti dichiarazioni dell’assessora regionale Irene Priolo, in risposta a ... Riporta chiamamicitta.it