Eolico in Valmarecchia Legambiente denuncia l’incoerenza della Regione Emilia-Romagna

30 ott 2025

Legambiente Emilia-Romagna esprime forte preoccupazione e disappunto per le recenti dichiarazioni dell’assessora regionale Irene Priolo, in risposta a un’interpellanza relativa al progetto eolico “Badia del Vento”, nel comune di Badia Tedalda (AR), approvato dalla Regione Toscana e oggetto di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

