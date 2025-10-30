Enzo Maresca irritato con Delap | Imbarazzante a volte gioca solo per se stesso

Enzo Maresca punta il dito contro il suo giocatore nel post partita di Wolverhampton-Chelsea. L'allenatore italiano critica Liam Delap e i due falli inutili che hanno portato all'espulsione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Igor Tudor has been sacked by Juventus. In recent weeks, Chelsea boss Enzo Maresca was identified as a potential replacement, who had changed his representative to Jorge Mendes. - X Vai su X

Mirko Nicolino. . Emergenza difesa, ma #Tudor non cambia modulo. La #Juve cambia allenatore? Voci su #Maresca, ma spuntano altri due nomi... TmwRadio Vincenzo Marangio - facebook.com Vai su Facebook

Enzo Maresca irritato con Delap: “Imbarazzante, a volte gioca solo per se stesso” - L’allenatore italiano critica Liam Delap e i due falli inutili che hanno portato all’espulsione. Lo riporta fanpage.it

Chelsea, Maresca si fida del nuovo arrivato: "Delap segnerà, non abbiamo dubbi" - L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, non ha dubbi: Liam Delap avrà un enorme successo nel club londinese. Da tuttomercatoweb.com

Chelsea, l'infortunio di Delap è serio. Maresca: "6-8 settimane di stop" - Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, deve fare subito i conti con un imprevisto nel reparto d'attacco, proprio mentre Nicolas Jackson sembra ormai pronto a unirsi al Bayern Monaco e all'indomani ... Segnala tuttomercatoweb.com