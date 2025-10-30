Enzo Amore racconta la sua caduta in WWE | Licenziato per uno scandalo mi odiavano per il mio successo
La carriera di Enzo Amore in WWE si è conclusa in uno dei momenti più caotici e inattesi della storia del wrestling. L’ex Cruiserweight Champion ha raccontato di non avere avuto alcun sentore di ciò che stava per accadere durante le prove per la puntata del 25º anniversario di Monday Night RAW, nel gennaio 2018, finché Vince McMahon lo chiamò nel suo ufficio per dirgli di tornare a casa. Poche ore prima che salisse sul ring per affrontare Goldust e concludere una storyline che coinvolgeva Alexa Bliss, Nia Jax e i Dudley Boyz, un’accusa di violenza sessuale contro Enzo iniziò a circolare sui social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
