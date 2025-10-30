Enzo Amore racconta la sua caduta in WWE | Licenziato per uno scandalo mi odiavano per il mio successo

Zonawrestling.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La carriera di Enzo Amore in WWE si è conclusa in uno dei momenti più caotici e inattesi della storia del wrestling. L’ex Cruiserweight Champion ha raccontato di non avere avuto alcun sentore di ciò che stava per accadere durante le prove per la puntata del 25º anniversario di  Monday Night RAW, nel gennaio 2018, finché Vince McMahon lo chiamò nel suo ufficio per dirgli di tornare a casa. Poche ore prima che salisse sul ring per affrontare Goldust e concludere una storyline che coinvolgeva Alexa Bliss, Nia Jax e i Dudley Boyz, un’accusa di violenza sessuale contro Enzo iniziò a circolare sui social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

enzo amore racconta la sua caduta in wwe licenziato per uno scandalo mi odiavano per il mio successo

© Zonawrestling.net - Enzo Amore racconta la sua caduta in WWE: “Licenziato per uno scandalo, mi odiavano per il mio successo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

enzo amore racconta suaWWE: “Non ci ho mai provato”, Enzo Amore parla di un possibile ritorno - A distanza di anni dal suo addio, Enzo Amore ha rivelato il motivo per cui, almeno secondo lui, non è più tornato in WWE ... Come scrive spaziowrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Enzo Amore Racconta Sua