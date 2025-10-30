Entra in piscina e resta folgorato | l'assurda morte di Saber Kazemi stella della pallavolo iraniana

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pallavolista iraniano Saber Kazemi è morto a 26 anni dopo essere rimasto folgorato in piscina a Doha, dove giocava con l’Al-Rayyan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

