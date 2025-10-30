Entra in piscina e resta folgorato | l'assurda morte di Saber Kazemi stella della pallavolo iraniana
Il pallavolista iraniano Saber Kazemi è morto a 26 anni dopo essere rimasto folgorato in piscina a Doha, dove giocava con l’Al-Rayyan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi è di nuovo il giorno. Il nostro campionato entra nel vivo: seconda giornata di Serie A1 e scontro diretto tra le due neopromosse del torneo. Alla Piscina Scandone di Napoli ci aspetta una sfida infuocata: AC Group C.C. Napoli vs Rari Na - facebook.com Vai su Facebook
Entra in piscina e resta folgorato: l’assurda morte di Saber Kazemi, stella della pallavolo iraniana - Il pallavolista iraniano Saber Kazemi è morto a 26 anni dopo essere rimasto folgorato in piscina a Doha, dove giocava con l’Al- Segnala fanpage.it