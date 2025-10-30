Entra e resta nella Casa Grande Fratello novità clamorosa | per il concorrente è allarme rosso

Lo scorso 13 ottobre Valentina Piscopo è entrata nella Casa del Grande Fratello per un confronto con il compagno Domenico D’Alterio, rimproverandogli l’eccessiva vicinanza con Benedetta Stocchi. Nonostante l’ammonimento, il gieffino ha proseguito nell’“amicizia speciale” con la coinquilina e, per questo, la fidanzata è tornata al GF anche lunedì scorso, raccontando di aver scoperto alcuni tradimenti e di aver saputo dell’esistenza di un profilo e di foto poi cancellate su Twitter. Grande Fratello: novità clamorosa nella puntata del 30 ottobre. Poco fa la produzione del reality ha lanciato un nuovo annuncio che cambia gli equilibri del programma: “Nuovo spoiler, nuovo colpo di scena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Grande Fratello, novità clamorosa: per il concorrente è allarme rosso