Una valanga sull’ Annapurna, in Nepal, a colpito il campo base a nord del massiccio montuoso. La parete di neve si è staccata lo scorso 26 ottobre, provocando il panico a circa 4100 metri di altitudine. La valanga ha infatti travolto tende e strutture temporanee, mettendo in fuga escursionisti e guide. Per fortuna non ci sono stati feriti: le autorità hanno riferito che gli alpinisti si sono messi in salvo appena in tempo. Ecco le impressionanti immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enorme valanga sull’Annapurna: così la parete di neve si stacca e travolge il campo base – Le impressionanti immagini