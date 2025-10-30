Energia sostenibile nelle valli | dalla Regione 5 milioni per gli impianti termici a biomassa
La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno per la transizione energetica e la gestione sostenibile delle foreste, destinando 5 milioni di euro al cofinanziamento di impianti termici a biomassa alimentati con legno proveniente dai boschi locali.Una misura attesa, che ha registrato un grande. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
