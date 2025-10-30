Energia nucleare online l' archivio con gli studi di Enrico Fermi e dei Ragazzi di via Panisperna

È online l'archivio storico del nucleare italiano Nucle.Ar.S, un progetto promosso da Enea e finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca per valorizzare e diffondere la cultura scientifica e la storia dell'energia atomica nel nostro Paese. Il portale raccoglie un vastissimo numero di documenti, materiali fotografici e audiovisivi e testimonianze orali (circa 298 metri lineari di documentazione, 1.398 plichi, 8 mila tra foto, diapositive e lastre). Il materiale proviene dal recupero degli archivi storici di Enea, che ha gestito e indirizzato la politica di ricerca e sviluppo del settore per oltre un trentennio, prima come Cnrn, poi Cnen e infine Enea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

