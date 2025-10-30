Endpolionow | il Benevento calcio insieme al Rotary Club

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Benevento Calcio rinnova il suo impegno accanto al Rotary Club Benevento per celebrare il Polioday, la Giornata mondiale della Poliomielite. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione e sull’impegno globale per l’eradicazione definitiva della malattia. In tutto il mondo, nei giorni che precedono e seguono la settimana dell’immunizzazione, si svolgono eventi per promuovere questa causa fondamentale. Prima della gara di domenica 2 novembre p.v., Benevento-Sorrento verrà diffuso un messaggio informativo che evidenzia l’impatto straordinario del Rotary: “ I soci del Rotary Club Benevento hanno donato in circa 30 anni più di 2,2 miliardi USD e immunizzato più di 400 milioni di bambini all’anno e insieme ai suoi partner hanno ridotto del 99,9% i casi di #polio nel mondo dal 1988. 🔗 Leggi su Anteprima24.it