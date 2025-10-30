Ender’s Game la spiegazione del finale

Ender’s Game è uscito nel pieno della moda dei romanzi distopici di fantascienza per giovani adulti, ma ha un finale molto più cupo rispetto ad altri film di fantascienza per lo stesso pubblico. Ambientato in un futuro in cui gli umani si preparano ad affrontare l’attacco di una razza aliena conosciuta come i Formici, il film del 2013 è incentrato sul talentuoso studente dell’accademia militare Andrew “Ender” Wiggins ( Asa Butterfield ) che viene coinvolto in una grande guerra intergalattica. Ender’s Game, basato sull’omonimo romanzo cult di Orson Scott Card, è anche una storia di formazione che approfondisce l’evoluzione di Ender da bambino dotato a potenziale salvatore del pianeta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it