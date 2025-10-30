EMU xemu v0.8111 | Nuovo Aggiornamento Migliora la Gestione della Nebbia in nv2a

La emulazione dell’hardware storico è una scienza fatta di dettagli infinitesimali. A volte, sono piccoli bug apparentemente insignificanti a causare glitch grafici o instabilità in giochi altrimenti perfetti. L’ultimo aggiornamento di xemu alla versione 0.8.111 porta con sé una correzione di questo tipo, un vero e proprio gioiello di precisione che riguarda il sottosistema grafico nv2a (la GPU della Xbox originale) e, in particolare, il suo effetto nebbia. Per gli utenti finali, questo si traduce in un’esperienza visiva più fedele e in una serie di problemi risolti in diverse title. Cosa Cambia Esattamente?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

