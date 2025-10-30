Empoli Fencing Club si toglie le voglie in trasferta Soddisfatti della squadra
Trasferta ligure ricca di soddisfazioni per l’ Empoli Fencing Club, che al palazzetto dello sport di Chiavari ha partecipato alla prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi di spada (piccoli atleti dai dieci ai quattordici anni). Due le medaglie, infatti, portate a casa dalla squadra di scherma guidata dal presidente e maestro Agostino Gerra. A mettersele al collo è stato Samuele Rossi, capace di conquistare l’argento nella categoria Ragazzi e il bronzo in quella Allievi (ko in semifinale per 15-11 contro il padrone di casa Ravera): un bis che certifica continuità e crescita in due categorie tecnicamente dense. 🔗 Leggi su Lanazione.it
