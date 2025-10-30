Emoglobinopatie le 10 priorità per una gestione equa ed efficace

Ildifforme.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dieci proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie nel nostro Paese. E’ il cuore del documento ‘Strategie e proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie in Italia’, presentato oggi a Roma e realizzato da The European House – Ambrosetti con il contributo non condizionante di Vertex Pharmaceuticals. “Parlare oggi di emoglobinopatie, e in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

emoglobinopatie le 10 priorit224 per una gestione equa ed efficace

© Ildifforme.it - Emoglobinopatie, le 10 priorità per una gestione equa ed efficace

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Emoglobinopatie 10 Priorit224 Gestione