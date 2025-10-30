Emma Thompson furiosa contro l’IA | Levati dai piedi ca**o… Vuole riscrivere ciò che faccio mi irrita E riprende carta e penna
Non usa mezzi termini o inutili perifrasi diplomatiche, Emma Thompson. Anzi. Ospite del talk show di Stephen Colbert, l’attrice britannica premio Oscar si è scagliata contro l’intelligenza artificiale senza schermi o doveri di eleganza (e pericoli di censura) televisiva. E ha tuonato: «Ultimamente, il documento Word mi chiede continuamente “Vuoi che lo riscriva per te?” – ha raccontato la star del cinema riferendosi al sistema di intelligenza artificiale Copilot di Word –. E così finisco per rispondere: non ho bisogno che tu riscriva quello che ho appena scritto, ca**o. Vuoi levarti dai piedi? Mi irrita davvero tanto e non so come spiegarlo a parole». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
