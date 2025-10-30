Emergenza maltempo Italia piogge torrenziali e danni in più zone | Restate a casa Rischio esondazione
Un risveglio che nessuno dimenticherà facilmente: strade sommerse, scuole chiuse di corsa e un cielo carico di minacce. In Toscana il maltempo ha mostrato il suo volto più feroce, lasciando tutti con il fiato sospeso e gli occhi puntati sulle previsioni. Ma cosa sta davvero accadendo tra Pisa, Livorno e Pistoia? La situazione si fa sempre più tesa, con la paura che monta tra i residenti e le autorità chiamate a un lavoro senza sosta. Le prime ore del mattino sono state scandite da sirene e aggiornamenti continui: una pioggia battente, incessante, che in pochi minuti ha trasformato le vie più conosciute in veri e propri fiumi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
