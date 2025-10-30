Emergenza idrica in Irpinia le sospensioni programmate dal 30 al 31 ottobre

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 31 Ottobre, nei Comuni di: MONTEFORTE IRPINO. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

