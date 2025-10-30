Emanuele Parmegiani - Bianco su nero

Mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 18.30, prosa contemporanea presenta la mostra personale Bianco su nero di Emanuele Parmegiani a cura di Alberto Dambruoso e con un testo critico di Ludovica Palmieri: in esposizione tre grandi tele dove l’attenzione è concentrata solo sul segno che dà vita alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

