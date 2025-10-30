Elon Musk lancia Grokipedia l’enciclopedia scritta dall’IA

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ha debuttato online Grokipedia, il nuovo progetto di xAI, l’azienda di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk. Presentata come una “Wikipedia potenziata dall’AI”, l’enciclopedia digitale di Grok si propone di offrire informazioni più precise, aggiornate e trasparenti. Ma per ora, la somiglianza con Wikipedia è talmente marcata da far pensare più a un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

