Elon Musk lancia Grokipedia l’enciclopedia scritta dall’IA

(Adnkronos) – Ha debuttato online Grokipedia, il nuovo progetto di xAI, l’azienda di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk. Presentata come una “Wikipedia potenziata dall’AI”, l’enciclopedia digitale di Grok si propone di offrire informazioni più precise, aggiornate e trasparenti. Ma per ora, la somiglianza con Wikipedia è talmente marcata da far pensare più a un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Russia ha coinvolto Elon Musk per la realizzazione del “tunnel Putin-Trump” - facebook.com Vai su Facebook

Tesla inchioda ancora nelle vendite europee: l’auto elettrica di Elon Musk ha finito l’energia? - X Vai su X

Elon Musk sfida Wikipedia e lancia Grokipedia, la prima enciclopedia AI - Elon Musk ha lanciato la sua Grokipedia, l’enciclopedia online scritta da Grok che punta a diventare un’alternativa “imparziale” e “indipendente” a Wikipedia ... Riporta libero.it

Elon Musk lancia Grokipedia, la "sua" Wikipedia generata dalla IA e dall'assistente Grok - Il dibattito su quale piattaforma fornirà la versione più vera e neutrale dei fatti. Scrive msn.com

Elon Musk lancia Grokipedia: la prima enciclopedia interamente scritta dall'AI - La nuova piattaforma di Musk, sviluppata da xAI, raccoglie oltre 800. Da hdblog.it