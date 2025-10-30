Elodie pronta a incendiare Milano | i due concerti in città e la scaletta

Elodie torna a Milano con un doppio appuntamento all'Unipol Forum di Assago. Dopo la data zero di Jesolo, i cui video delle performance hanno fatto il giro del web, sono altissime le aspettative per i due show in città tra domani sera, 31 ottobre, e sabato 1° novembre. I biglietti per gli show. 🔗 Leggi su Milanotoday.it