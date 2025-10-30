Elodie interrompe il concerto a Jesolo | Fermate la musica interviene per soccorrere uno spettatore

Thesocialpost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elodie ha inaugurato il suo nuovo tour nei palazzetti con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Un debutto molto atteso, tra scenografie imponenti, coreografie spettacolari e una scaletta ricca di successi, ma la serata ha preso una piega inaspettata quando la cantante ha deciso di interrompere il concerto per un’emergenza tra il pubblico. L’episodio, ripreso da diversi spettatori e diventato virale in poche ore, ha mostrato il lato più umano dell’artista romana, che non ha esitato a fermare la musica per accertarsi delle condizioni di uno spettatore che non stava bene. Elodie ferma lo show: «Fermiamoci un attimo». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

elodie interrompe il concerto a jesolo fermate la musica interviene per soccorrere uno spettatore

© Thesocialpost.it - Elodie interrompe il concerto a Jesolo: «Fermate la musica», interviene per soccorrere uno spettatore

Altre letture consigliate

elodie interrompe concerto jesoloElodie interrompe il concerto a Jesolo: «Fermate la musica», interviene per soccorrere uno spettatore - Elodie ha inaugurato il suo nuovo tour nei palazzetti con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Segnala thesocialpost.it

elodie interrompe concerto jesoloElodie si ferma improvvisamente sul palco: attimi di paura al concerto. Il video - Elodie interrompe il concerto a Jesolo per soccorrere un fan colto da un malore. Segnala donnaglamour.it

elodie interrompe concerto jesoloElodie interrompe il concerto improvvisamente, cosa è successo? Il video è virale - Al Palazzo del Turismo di Jesolo, ieri sera, mercoledì 29 ottobre 2025, è andata in scena la data zero del nuovo tour di Elodie. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Elodie Interrompe Concerto Jesolo