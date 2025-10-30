Elodie interrompe il concerto a Jesolo | Fermate la musica interviene per soccorrere uno spettatore
Elodie ha inaugurato il suo nuovo tour nei palazzetti con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Un debutto molto atteso, tra scenografie imponenti, coreografie spettacolari e una scaletta ricca di successi, ma la serata ha preso una piega inaspettata quando la cantante ha deciso di interrompere il concerto per un’emergenza tra il pubblico. L’episodio, ripreso da diversi spettatori e diventato virale in poche ore, ha mostrato il lato più umano dell’artista romana, che non ha esitato a fermare la musica per accertarsi delle condizioni di uno spettatore che non stava bene. Elodie ferma lo show: «Fermiamoci un attimo». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
