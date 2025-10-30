elodie inaugura il suo tour in un prezioso abito gioiello personalizzato

Dopo un’estate piena di soddisfazione, culminata in due epiche date — a San Siro e al Maradona — Elodie è tornata live nei palazzetti: come annunciato negli scorsi mesi, il suo nuovo tour è partito da Jesolo e già dalla serata d’apertura si sono collezionati momenti topici uno dopo l’altro. Tra questi c’è sicuramente la sfilza di look da sogno che la cantante di Dimenticarsi alle 7 ha indossato, lasciando chi in ascolto a bocca aperta. È stato uno in particolare, però, a colpire nel segno. Elodie, il look custom made firmato Amiri alla serata d’apertura del tour a Jesolo. Continua spedita l’ascesa della carriera di Elodie, sempre più divisa tra cinema e musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

