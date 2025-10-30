Elodie | dalla borgata agli stadi l’ascesa della regina del pop italiano

Elodie Di Patrizi nasce il 3 maggio 1990 a Roma, nella borgata del Quartaccio, un’area periferica che diventerà il primo palcoscenico della sua esistenza. Figlia di padre italiano, artista di strada, e madre francese creola originaria della Guadalupa, ex modella e cubista, Elodie cresce in un contesto segnato da difficoltà economiche e sociali che segneranno profondamente la sua visione del mondo. L’infanzia è caratterizzata dalla separazione precoce dei genitori e dalla presenza di violenza domestica. La cantante ha raccontato più volte come quella borgata le abbia insegnato la verità e la spontaneità, trasformando ogni angolo di strada in una lezione di vita. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Elodie: dalla borgata agli stadi, l’ascesa della regina del pop italiano

Contenuti che potrebbero interessarti

La scaletta del concerto di Elodie a San Siro: gli ospiti e le canzoni dello Stadium Show su Canale 5 - Si tratta del concerto della cantante che si è tenuto lo scorso giugno allo stadio San Siro di Milano e che verrà ... Secondo fanpage.it

Elodie/ Dal flop stadi al cinema e le origini umili: “E’ successa una cosa che non avrei mai immaginato…” - Elodie si racconta a cuore aperto tra presente, passato e futuro: il flop negli stadi non la scalfisce e rilancia con nuovi progetti e il Tim Music Awards Elodie al Tim Music Awards dopo il flop stadi ... Si legge su ilsussidiario.net

Elodie in prima serata su Canale 5 con il concerto a San Siro: la scaletta e gli ospiti - Il debutto di Elodie negli stadi, a San Siro, arriva in onda in prima serata su Canale 5: la scaletta del concerto e gli ospiti. Si legge su deejay.it