Elkann Juve ha osservato da vicino la vittoria contro l’Udinese | è pronto a nuovi investimenti per riportare ad alti livelli la Vecchia Signora Tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elkann Juve, ha osservato da vicino la vittoria contro l’Udinese: i dettagli su quello che può accadere in futuro. Una vittoria per scacciare la crisi, una presenza per blindare il futuro. La Juventus ha ritrovato il successo (3-1 contro l’Udinese), interrompendo la striscia nera di otto partite consecutive senza vittorie, e lo ha fatto sotto gli occhi attenti della sua proprietà. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sugli spalti dell’Allianz Stadium, a seguire da vicino la squadra nel momento più delicato, c’era John Elkann, amministratore delegato di Exor. La sua presenza non è stata una semplice formalità, ma un segnale strategico potentissimo, arrivato a 48 ore dall’esonero di Igor Tudor e con la squadra affidata al traghettatore Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

elkann juve ha osservato da vicino la vittoria contro l8217udinese 232 pronto a nuovi investimenti per riportare ad alti livelli la vecchia signora tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Elkann Juve, ha osservato da vicino la vittoria contro l’Udinese: è pronto a nuovi investimenti per riportare ad alti livelli la Vecchia Signora. Tutti i dettagli

Altre letture consigliate

elkann juve ha osservatoPagina 1 | Elkann c'è, negli spogliatoi il messaggio alla Juve e... a Spalletti: da cosa si riparte - Al termine della sfida vinta contro l'Udinese arriva il discorso motivazionale: tutto pronto per l'arrivo dell'ex ct alla guida dei bianconeri ... Si legge su tuttosport.com

elkann juve ha osservatoLa Juve ha scelto Spalletti, il contratto: -37 milioni per Elkann - Attesa per l’annuncio ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juve dopo l’esonero di Igor Tudor: il contratto e il rinnovo ... Riporta quifinanza.it

elkann juve ha osservatoL'analisi di Bosco: "Spalletti scelta migliore, il no per il tatuaggio una stupidata. Vorrei più serietà da Elkann, Juve va difesa. Su Comolli e Modesto..." - com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, il collega che ha lavorato per le più importanti testate italiane (dal Corriere alla Gazzetta fino ad arrivare ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Elkann Juve Ha Osservato