Elkann Juve ha osservato da vicino la vittoria contro l’Udinese | è pronto a nuovi investimenti per riportare ad alti livelli la Vecchia Signora Tutti i dettagli
Elkann Juve, ha osservato da vicino la vittoria contro l’Udinese: i dettagli su quello che può accadere in futuro. Una vittoria per scacciare la crisi, una presenza per blindare il futuro. La Juventus ha ritrovato il successo (3-1 contro l’Udinese), interrompendo la striscia nera di otto partite consecutive senza vittorie, e lo ha fatto sotto gli occhi attenti della sua proprietà. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sugli spalti dell’Allianz Stadium, a seguire da vicino la squadra nel momento più delicato, c’era John Elkann, amministratore delegato di Exor. La sua presenza non è stata una semplice formalità, ma un segnale strategico potentissimo, arrivato a 48 ore dall’esonero di Igor Tudor e con la squadra affidata al traghettatore Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
