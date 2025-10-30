Elisabetta Gregoraci si difende dall'ex compagna del padre | Subìto insulti e umiliazioni le ho sempre teso la mano

Con una nota diffusa tramite il suo legale, Elisabetta Greograci ha smentito le dichiarazioni di Rosita Gentile, ex compagna del padre. Oltre alle accuse di violenze contro Mario Gregoraci, la donna in un'intervista a Le Iene ha raccontato di essere stata emarginata dalle sorelle Gregoraci che non la accettavano in famiglia. La showgirl "agirà nelle sedi giudiziarie per la propria tutela". 🔗 Leggi su Fanpage.it

