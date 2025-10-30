Elisabetta Gregoraci nella faida di famiglia | Io umiliata dalla ex di mio padre Minacce e insulti vivo nella paura

Lui, la ex, la figlia vip. Una soap a Soverato, intrigo nella terra dei Borgia: nessuno si risenta, perché tutti qui si dichiarano già “offesi”. Lui, Mario G., 74 anni, si ritrova accusato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni: “Macché, sono io la vittima, confido nella magistratura”. La ex compagna per oltre 10 anni, Rosita G., stilista 57enne, è la donna che lo ha denunciato: “Era gelosissimo e aveva momenti di rabbia che scatenava su di me, senza motivo. Il 31 luglio 2024 mi picchiò per strada, e minacciò di uccidermi”. La figlia di lui è Elisabetta G., 54enne notissima showgirl e conduttrice tv: “Sono io che ricevo insulti e minacce, specie sui social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elisabetta Gregoraci nella faida di famiglia: “Io umiliata dalla ex di mio padre. Minacce e insulti, vivo nella paura”

